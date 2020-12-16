ФХР: решение CAS не помешает хоккеистам из РФ принять участие в Олимпиаде

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) Лозанны не приведёт к отмене чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге, намеченного на 2023 год.
Пресс-служба ФХР сообщила, что решение CAS было изучено и никаких препятствий для проведения турнира в Петербурге в вердикте суда обнаружено не было. Также в федерации отметили, что российские хоккеисты смогут выступить на ближайших крупных турнирах.
Мужская и женская национальные сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022 годов), а также Олимпийских играх-2022 в Пекине. Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага и надпись «Россия» будет сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодёжных и юниорских чемпионатов мира, — заявили в ФХР.
Федерация пообещала отстаивать свои права в международных инстанциях.
Как передавал NEWS.ru, CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.