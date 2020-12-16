ФХР: решение CAS не помешает хоккеистам из РФ принять участие в Олимпиаде

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Российские хоккеисты из национальной молодёжной команды не смогли в назначенное время вылететь в канадский Эдмонтон, где 25 декабря начнётся чемпионат мира.

Рейс из Финляндии, который должен был вылететь в 13:30 мск пришлось задержать, так как в самолёт не поместился весь багаж российской, финской и шведской делегаций. Тренеры, хоккеисты и остальные члены...