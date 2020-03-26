https://static.news.ru/photo/29ca25c0-6e8f-11ea-815b-fa163e074e61_660.jpgРене ФазельФото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поддерживает решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении сезона-2019/20.
КХЛ приняла верное решение, завершив сезон досрочно. Единственная лига, сезон в которой не завершён, — это НХЛ. Не могу представить, что они смогут играть в этом сезоне, — цитирует Фазеля РИА Новости.
Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Также Федерация хоккея России объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.