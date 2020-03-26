Рене Фазель Рене Фазель Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поддерживает решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении сезона-2019/20.

КХЛ приняла верное решение, завершив сезон досрочно. Единственная лига, сезон в которой не завершён, — это НХЛ. Не могу представить, что они смогут играть в этом сезоне, — цитирует Фазеля РИА Новости.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Также Федерация хоккея России объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.

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