Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Московский ЦСКА отреагировал на решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) досрочно завершить сезон-2019/20.

Нам очень жаль, что обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, оставили вас без хоккея и радостных эмоций от побед любимой команды. Но мы поддерживаем данное решение, — говорится в...