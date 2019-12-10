https://static.news.ru/photo/31e91eae-1aa3-11ea-8439-fa163e074e61_660.jpg Рене Фазель Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Я очень удивлён решением WADA, было применено коллективное наказание. Рассчитываю, что будет подана апелляция в CAS, — цитирует Фазеля РИА Новости.

Фазель также отметил, что чемпионат мира по хоккею невозможно перенести. IIHF хочет провести все запланированные турниры в России.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.