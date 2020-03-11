https://static.news.ru/photo/6a1d3fae-6377-11ea-9c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА (Москва) приостановил продажу билетов на второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

В связи с указом Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2019/2020, — сообщает пресс-служба столичной команды.

Руководство просит сохранять спокойствие и следить за изменением билетной программы, после чего болельщики смогут посещать матчи «армейцев».

Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды, — заключает пресс-служба.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.

Баскетбольный ЦСКА продолжит играть при поддержке болельщиков, ранее писал NEWS.ru.