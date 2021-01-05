Фанат сборной Финляндии оскорбил россиян во время матча МЧМ

https://static.news.ru/photo/9141490c-500e-11eb-bf6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fhr

Один из болельщиков молодёжной сборной Финляндии выставил на всеобщее обозрение плакат, оскорбляющий россиян. Это случилось во время трансляции матча за третье место между национальными командами в рамках чемпионата мира.

Игры проходили в канадском городе Эдмонтон при пустых трибунах из-за введённых в стране мер по предотвращению распространения коронавируса. Российская сборная в полуфинале проиграла хозяевам мирового первенства со счётом 0:5. В матче за третье место команда уступила финнам 1:4.

Один из болельщиков соперников россиян (а все фанаты были подключены к эфиру) показал плакат. На нём были написаны оскорбительные слова в адрес граждан РФ. В частности, на плакате можно было увидеть разговорное финское «рюсся». Это слово используется как оскорбление в адрес всех русскоговорящих. Болельщика после этого отключили от трансляции на портале «Чемпионат.ру».

Как ранее передавал NEWS.ru, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поражение молодёжной сборной России от команды Финляндии в матче за третье место. Она назвала последние две встречи национального коллектива настоящим мучением.