На прошедшем в столичном «Мегаспорте» предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы» 32-летний вратарь «Витязя» Илья Ежов провёл лишь один матч — зато какой! Подмосковная команда разгромила ЦСКА со счётом 5:0, а новобранец «витязей» ни разу не позволил отличиться действующему обладателю Кубка Гагарина. В эксклюзивном интервью News.ru Ежов рассказал, почему нынешним летом перебрался из нижнекамского «Нефтехимика» именно в Подмосковье, а также дал оценку вступающим в силу в предстоящем сезоне новым трактовкам хоккейных правил.

«Хотелось начать с чистого листа в новой команде»

— Как у вас появился вариант продолжения карьеры в «Витязе»?

— С этим клубом я общаюсь уже давно — несколько лет. И когда после окончания прошлого сезона от «Витязя» поступило предложение, я практически сразу подписал контракт.

— Упоминая о длительном общении с представителями подмосковного клуба, вы имеете в виду те времена, когда выступали за петербургский СКА, а «Витязь» многие болельщики и журналисты в шутку называли фарм-клубом «армейцев», намекая на постоянный обмен игроками между этими клубами?

— Нет, ничего такого я не подразумеваю (улыбается). Просто в «Витязе» у меня с давних пор есть хорошие знакомые, с которыми постоянно нахожусь на связи.

Илья Ежов (слева) hcvityaz/vk.com

— Финансовые условия, предложенные «Витязем», вас полностью устроили?

— Да, абсолютно.

— Почему все же решили покинуть «Нефтехимик»?

— Я отыграл в регулярном чемпионате КХЛ пятьдесят матчей (из 62. — Прим. News.ru.), так что игрового времени было достаточно. Просто не договорились с нижнекамским клубом по новому контракту. Кроме того, было очень обидно, что «Нефтехимик» не сумел пробиться в плей-офф. Поэтому хотелось начать всё с чистого листа в новой команде. В «Витязе» всё организовано на высоком профессиональном уровне, здесь мне сразу дали почувствовать себя как дома — будто бы я не первый год играю за эту команду. Коллектив очень хороший, сплочённый, и у меня не было никаких проблем сразу в него вписаться.

— На Кубке мэра вы здорово провели матч с ЦСКА, а в двух других встречах — с московскими «Динамо» и «Спартаком» — ворота «Витязя» защищал Александр Самонов. И делал это весьма неплохо. Готовы к серьёзной конкуренции за роль первого номера команды?

— Вратарская бригада у нас очень хорошая. И Самонов, и Игорь Сапрыкин — отличные вратари. Кроме того, нам сильно повезло ещё и в том, что в «Витязе» есть сразу два тренера вратарей — Андрей Малков и Симо Вехвилайнен. Два наставника на трёх голкиперов — это очень хорошее соотношение. Есть возможность каждый день плодотворно работать и развиваться.

«Готов отражать по 70 бросков за матч»

— Нынешним летом клубы КХЛ стали массово переходить на площадки уменьшенного размера — после того как Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила проводить все крупнейшие турниры под своей эгидой на «канадских» коробках. Ваше отношение к этим изменениям?

— Для меня это не имеет особого значения, потому что я вырос и начинал играть в хоккей в Канаде, где видел даже так называемые индейские площадки.

— И какого же они размера?

— Ещё меньше, чем канадские. В таких дворцах даже до потолка клюшкой можно дотянуться (улыбается). Там любят такой хоккей — это шоу, когда много борьбы, столкновений на ограниченном пространстве, бросков по воротам. То есть всё сделано так, чтобы зрителям было интересно. Вот и уменьшение площадок в КХЛ, думаю, пойдёт на пользу, игра станет быстрее, пауз будет меньше. Хоккей станет ярче и интереснее.

Илья Ежов Dmitry Golubovich/Global Look Press

— То есть вы готовы отражать за матч по 40-50 бросков?

— Бывало, и по 70 отражал (улыбается). Так что ко всему готов.

— Нынешним летом КХЛ приняла ряд изменений в правилах, направленные на борьбу с затяжками времени. Что по этому поводу думаете?

— Действительно, с нами уже провели специальное собрание с участием арбитров, на котором разъяснили все нововведения. Думаю, наша лига старается тянуться за НХЛ, каждый год внося такие же коррективы в правила, как и за океаном. А мы, игроки, уже привыкли к тому, что правила постоянно меняются. Да и лично я уже двенадцать лет назад играл в Канаде с «трапециями» (специальные зоны трапециевидной формы за воротами, в которых вратарь имеет право играть клюшкой. — Прим. News.ru.), затем переехал в Россию и привыкал к другим правилам. А сейчас, получается, после 12-летней паузы вернулся к тому, с чего начинал. Пожалуй, именно изменения, связанные с игрой вратаря в «трапеции», требуют определённого времени для привыкания. С остальными нюансами разобраться гораздо легче.

— На сайте КХЛ даже специальная табличка была опубликована: различные участки площадки — и разрешённые действия голкипера в них. У вас голова кругом не пошла, когда старались запомнить всё это?

— Нам очень грамотно и ярко объяснили представители судейского корпуса, где и как можно играть, показали видеонарезку с конкретными примерами. Конечно, у вратарей будут ошибки на предсезонных турнирах и в начале сезона. Но ко всему в итоге привыкаешь. Главное, что все будут в равных условиях, на одних и тех же площадках.

«Проводили с женой в Италии медовый месяц, а на сборах там побывал впервые»

— Как устроились на новом месте в бытовом плане?

— Обосновался в Подольске, в даунтауне. Мне очень здесь понравилось. Уже жена с детьми и тёща сюда приехали. Хорошая квартира — рядышком с Ледовым дворцом, так что вся моя семья очень довольна.

— Как провели отпуск, где удалось летом побывать?

— Отлично провёл, но отпуск, как обычно, быстро пролетает, когда проводишь его с семьёй, с близкими людьми. Много путешествовал, побывал в разных местах, но при этом не забывал и о том, чтобы заранее индивидуально начать подготовку к новому сезону. Успевал позаниматься и на льду, и в зале, много работал над «физикой».

— У «Витязя» есть своя предсезонная фишка: команда вот уже несколько лет проводит один из первых летних сборов в Италии. Вам ранее приходилось бывать в этой стране?

— Был только один раз — мы с женой там медовый месяц проводили. Это было пять лет назад. Но тогда это была туристическая поездка в отпуске, а сейчас оказался в Италии несколько с иной целью. Но, несмотря на рабочее настроение, на местные красоты нельзя было не обратить внимания. Даже после огромных нагрузок вся окружающая обстановка создавала позитивный настрой и вдохновляла на новый рабочий день. Поднимаешь голову, видишь горные пейзажи — и настроение улучшается. Итальянская еда мне тоже очень понравилась.

— Иными словами, руководители «Витязя» поступают правильно, скрашивая тяжёлые тренировочные будни команды яркими впечатлениями от Италии?

— Да, в этом плане мне и другим игрокам команды очень повезло! (Улыбается)

— Понятно, что задача на предстоящий сезон у «Витязя» ничем не отличается от других клубов КХЛ — попасть в плей-офф. За счёт чего подмосковная команда может не просто повторить успех прошлого сезона, пробившись в восьмёрку сильнейших команд Западной конференции, но и сделать шаг вперёд?

— Команда очень сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Теперь это уже совсем другой «Витязь» — с новым главным тренером (Михаилом Кравецом. — Прим. News.ru.), с обновлённым составом. Но если вспомнить все последние сезоны, «Витязь» неизменно претендовал на выход в плей-офф и дважды решал эту задачу. Моя задача на предстоящий сезон — стараться в каждом матче дать команде как можно больше шансов на победу. При этом не следует смотреть слишком далеко вперёд — необходимо с самого первого матча регулярного чемпионата концентрироваться на конкретной предстоящей игре, в которой есть возможность заработать два очка. И сделать так, чтобы в конце сезона этих очков было как можно больше.