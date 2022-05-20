«Это преступление»: Фетисов о переизбрании Третьяка на пост президента ФХР Фетисов заявил, что безальтернативность Третьяка в ФХР является преступлением

Вячеслав Фетисов / Фото Илья Питалев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что безальтернативность Владислава Третьяка на посту президента Федерации хоккея России (ФХР) является преступлением, сообщает «Чемпионат». Он убеждён, что российский хоккей сейчас находится в стагнации, поэтому в него необходимо вливать новую кровь.

Я считаю, что когда в нашем хоккее люди избираются безальтернативно — это безобразие и преступление. Пора вливать в российский хоккей новую кровь. Мы находимся в стагнации, — заявил Фетисов.

Он также отметил, что нынешние результаты в хоккее являются ужасающими для страны.

Третьяк занимает должность главы ФХР с 2006 года. Он был переизбран единогласным решением 140 делегатов.

Ранее Фетисов заявил, что президент России Владимир Путин вложил огромные средства в инфраструктуру хоккея в России. При этом, по словам Фетисова, результаты в хоккее не соответствуют возможностям, которые мы имеем.