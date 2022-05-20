Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что безальтернативность Владислава Третьяка на посту президента Федерации хоккея России (ФХР) является преступлением, сообщает «Чемпионат». Он убеждён, что российский хоккей сейчас находится в стагнации, поэтому в него необходимо вливать новую кровь.
Я считаю, что когда в нашем хоккее люди избираются безальтернативно — это безобразие и преступление. Пора вливать в российский хоккей новую кровь. Мы находимся в стагнации, — заявил Фетисов.
Он также отметил, что нынешние результаты в хоккее являются ужасающими для страны.
Третьяк занимает должность главы ФХР с 2006 года. Он был переизбран единогласным решением 140 делегатов.
Ранее Фетисов заявил, что президент России Владимир Путин вложил огромные средства в инфраструктуру хоккея в России. При этом, по словам Фетисова, результаты в хоккее не соответствуют возможностям, которые мы имеем.