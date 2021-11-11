«Это был кошмар»: Пономарёв об уходе Ларионова из молодёжной сборной России

Нападающий московского «Спартака» и сборной России по хоккею Василий Пономарёв назвал кошмаром уход Игоря Ларионова с поста главного тренера молодёжной национальной команды. Спортсмен отметил, что у него близкий контакт с наставником, он всегда может к нему обратиться. Слова хоккеиста приводит РИА Новости.

Это был кошмар. Про это лучше спрашивать не меня. Конечно, мы поговорили с Игорем Николаевичем после. Но это личное всё. Главное, что я всегда могу обратиться к Ларионову, что у нас близкий контакт, — признался Пономарёв.

Также 19-летний хоккеист заявил, что его попадание в состав сборной России на этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла — это отличный шанс «перезагрузиться».

Шанс поиграть на таком же высоком уровне, как КХЛ, но внутри национальной команды. Не знаю пока, где буду заканчивать сезон, — добавил спортсмен.

Пономарёв известен по выступлениям за «Крылья Советов», «Химик» и «Шавиниган Катарактез». В составе «Спартака» он числится с 2021 года.

Ранее Олег Знарок, занимающий должность тренера-консультанта в сборной России по хоккею, покинул расположение национальной команды из-за болезни. Специалист не примет участия в подготовке коллектива к играм Кубка Карьяла.