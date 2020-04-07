Экс-защитник сборной Швейцарии по хоккею умер из-за коронавируса

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Бывший хоккеист сборной Швейцарии Роджер Шаппо, выступавший за страну на Олимпийских играх в 1964 году, скончался из-за коронавируса в возрасте 79 лет.

Печальные новости из Швейцарии. Многолетний игрок национальной команды Роджер Шаппо скончался. Он проиграл битву коронавирусу, — сообщила в Twitter Международная федерации хоккея.

Мужчина был госпитализирован 20 марта. Медики диагностировали у него коронавирус в лёгкой форме и через несколько дней отпустили домой. Однако 1 апреля пациенту стало хуже и бывший спортсмен попал в реанимацию. Шаппо подключили к аппарату ИВЛ, уточняет РЕН ТВ.

Спортсмен выступал на позиции защитника и провёл за сборную Швейцарии 101 матч, приняв участие в Олимпийских играх 1964 года, а также в трёх чемпионатах мира.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что за последние стуки подтвердилось 68 776 новых случаев заражения.

Общее число инфицированных достигло 1,279 млн человек. Всего от COVID-19 умерло 72 616 человек, 5022 из которых погибли в течение последних суток.