Экс-нападающий «Торпедо» Михасенок перешёл в «Амур»

https://static.news.ru/photo/c7127c16-202c-11eb-b996-fa163e074e61_660.jpg Владимир Михасенок Фото: Владимир Михасенок/vk.com

Нападающий Владимир Михасенок перешёл в «Амур», следует из сообщения пресс-службы клуба.

Известно, что в КХЛ нападающий выступал за «Торпедо», которое 20 октября объявило о его уходе. В сезоне-2020/21 Михасенок сыграл в четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ.

После ухода из «Торпедо» хоккеист перешёл в «Ладу», но 3 ноября контракт был расторгнут.

Ранее NEWS.ru писал, что клубы КХЛ «Трактор» и «Амур» обменялись нападающими Никитой Язьковым и Александром Шаровым.

Двусторонний контракт с 24-летним Язьковым рассчитан до 30 апреля 2021 года.