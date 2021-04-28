Экс-игрок ЦСКА Толчинский нецензурно обратился к «армейцам» после победы

https://static.news.ru/photo/f60c0b6a-a8d3-11eb-b75b-96000091f725_660.jpg Сергей Толчинский Фото: hawk.ru

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Сергей Толчинский после победы над ЦСКА в шестом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:0 отпраздновал исход встречи с болельщиками. Фанаты скандировали оскорбительную кричалку, которую поддержал форвард. Об этом сообщает Sports.ru.

Именно 26-летний нападающий забросил единственную и победную шайбу. Серия завершилась с общим счётом 4:2. По итогу турнира он был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

Омский «Авангард», омский «Авангард»! ***, коней, ***, — кричал Толчинский.

Толчинский перешёл в омский клуб из московского ЦСКА в прошлое межсезонье. «Армейцы» отказались продлевать форварда.

За «красно-синих» хоккеист выступал с 2018 по 2020 год. Ранее он представлял молодёжную команду клуба «Красная Армия».

Ранее сообщалось, что после ярких полуфиналов Континентальной хоккейной лиги никто и не ждал унылой борьбы в заключительной серии. При этом все понимали, что борьба между «Авангардом» и ЦСКА должна быть закрытой. Только вот команды Боба Хартли и Игоря Никитина разрушили эти представления.