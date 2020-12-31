Экс-генменеджер сборной РФ по хоккею оценил шансы «молодёжки» в плей-офф ЧМ

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Молодёжная сборная России по хоккею подошла к плей-офф чемпионата мира в Эдмонтоне как настоящая команда и готова биться за чемпионство. Об этом заявил бывший генеральный менеджер главной российской сборной Андрей Сафронов.

У наших все в порядке не только с мастерством, но и с фирменным русским характером, разве не показательны итоги главного матча группы? Парни не только постоянно вели в счёте, но и победили шведов (4:3 ОТ) психологически, после игры скандинавы плакались, жаловались на мнимую «грубость» русских, а наша сборная взяла своё и пошла дальше, готовиться к плей-офф с хорошим настроением, — цитирует Сафронова ТАСС.

По его мнению, наставник команды, выдающийся в прошлом хоккеист Игорь Ларионов, найдёт для своих подопечных правильные слова и примеры. Сафронов считает, что игроки понимают, каких ошибок надо избегать, чтобы пройти Германию и бороться за медали первенства.

На групповом этапе турнира молодёжная сборная России заняла второе место в группе В — наша команда победила Австрию, США и Швецию, при этом потерпев поражение от Чехии. В четвертьфинале соперником россиян станет сборная Германии, эта игра состоится в субботу 2 января и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что совет нашей «молодёжке» дал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он заявил, что игроки должны подавить своего соперника — команду Германии — атакой и физической мощью и снять все вопросы по итогу встречи в первом периоде.