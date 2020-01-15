https://static.news.ru/photo/ecb1c09c-37b8-11ea-994f-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал ситуацию с показом финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с финалом в прямом эфире.

Кто смотрел по «Матч ТВ», то меня искренне удивляют эти люди. Как они невнимательно смотрят, по принципу: все смотрят, ну и я посмотрю, даже не зная ни одного игрока, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

Он рассказал, что сам смотрел финал турнира, переживал за российскую сборную и расстроился результату.

Одновременно с прямым эфиром финального матча молодёжного чемпионата мира — 2020, который транслировался на Первом канале, на «Матч ТВ» показывали повтор финала турнира 2011 года. Многие болельщики не заметили, что телеканал «Матч ТВ» показывал повтор, и стали праздновать победу над канадцами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и осталась без золота. Сборная не сумела выиграть турнир, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).