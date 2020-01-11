Нападающая петербургского «Динамо» и сборной «Запада» Евгения Дюпина в эксклюзивном интервью корреспонденту NEWS.ru подвела итоги прошедшего Матча звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), где уверенную победу одержал «Восток» (4:1).

— Хоккеистки «Запада», за которых болела значительная часть зрителей, подкачали немного?

— Да, на самом деле очень хотелось победить, но так сложилась игра. Я считаю, что ничего страшного. Старались показать хороший хоккей, чтобы зрителям было интересно.

— Показалось, что ваша сборная во втором периоде немного сникла. Силы закончились?

— Не знаю, было немного душновато в этой арене. Соглашусь, что нам было тяжеловато во втором и третьим периодах. Но в самой концовке мы разыгрались. Просто времени нам не хватило, чтобы выровнять положение вещей.

— Третья шайба «Востока» стала ли обидной? Там от конька она залетела в ворота, судьи даже пошли пересматривать данный эпизод.

— Очень обидно. Такие голы не только здесь, а в обычной встрече не очень приятно пропускать. Но что поделать?

— Многие девушки до матча говорили, что данная игра — это лишь шоу, но кажется, что обе команды просто схлестнулись на льду, «рубились» до последнего. Так?

— Каждому хочется выиграть, закончить встречу на положительной ноте. Все старались, выкладывались по полной на льду. Отсюда и борьба на каждом сантиметре льда.

— За многих пришли поболеть друзья и родственники. Стал ли этот факт дополнительной мотивацией? Все же на глазах родных людей не очень хочется оконфузиться.

— Знала, что посмотреть на меня придут родных и друзья. Очень круто при большом количестве зрителей выходить на лед, непередаваемая атмосфера. Я бы хотела, чтобы на все встречи в женском хоккее приходило столько людей.

— В нашей лиге идёт длительная пауза, команды не играют с декабря. Тяжело ли в плане физики было на Матче звёзд?

— Я бы не сказала. Считаю, что нельзя до конца отвыкнуть от хоккея, полностью растерять тонус. Мы ведь во время паузы старались проводить спарринги с другими клубами, чтобы кондиции были на уровне.

— В конце матча произошел не очень приятный эпизод, у вас «сломалась» Анета Тейралова, которая не смогла покинуть лёд без посторонней помощи. Как так случилось?

— Надеюсь, что с ней все нормально будет и ее повреждение не будет носить серьёзный характер. Обязательно поинтересуюсь у Анеты о том, как она себя чувствует и что ей сказали врачи.

— Какой итог вы бы подвели этому мероприятию: положительный, ведь устроили хоккейный праздник или отрицательный, так как «Запад» уступил?

— Очень рада, что меня в очередной раз пригласили на Матч звёзд, это всегда праздник. Хочется как можно чаще бывать на таких событиях, так это все приносит очень много эмоций, плюс ты заводишь новых друзей.

Евгения Дюпина Сергей Булкин/NEWS.ru

— Есть ли силы на встречу со звёздами шоу-бизнеса, игра с которыми пройдёт на Красной площади в понедельник?

— Я буду наблюдать за данным противостоянием по телевизору. Хоть и на расстоянии, но обязательно буду поддерживать наших девчонок. Это очень крутое событие, думаю, что там будет очень весело и всем понравится.

«Восток» сегодня оказался сильнее pic.twitter.com/b8HsYR633a — Ivan Adamenko (@ProSport69) January 12, 2020

Форвард «Востока» Валерия Павлова набрала в игре с «Западом» два очка: сначала отдала передачу на Екатерину Добродееву, а затем и сама смогла отличиться. Хоккеистка отметила, что в третьем периоде тренерский штаб перетасовал все связки, что положительно сказалось на результате.

— Ваше звено принесло победу «Востоку», сделало игру...

— Спасибо за поздравление. Мы начали Матч звёзд неплохо, а затем в третьем периоде тренер сделал перестановки в звеньях. И мы смогли прибавить, что незамедлительно отразилось на табло — счёт стал крупнее.

— Несколько девушек жаловались на то, что на «ВТБ Арене» достаточно душно. Как вам ощущалось?

— Мне тоже показалось, что на льду было немного жарковато (улыбается). У нас в Красноярске ледовой дворец довольно прохладный, поэтому на контрасте кажется, что в Москве душновато. Но ничего, мы покатались, продышались. Было полегче, чем на тренировке.

— Может было все же жарко из-за того, что обе команды устроили «зарубу»? Даже травму нанесли одной из хоккеисток команды соперника.

— Думаю, что-то повреждение — это случайность. Мы «зарубились» из-за того, что сборной «Востока» надо было сравнивать счёт в серии, поэтому нас устраивала сейчас только победа.

— Вратари выдали потрясающий матч: что Пругова, которая ушла «сухой», что Меркушина, которую признали лучшей в составе «Запада».

— Они обе очень здорово себя проявили. У девчонок с «Запада» было много голевых моментов, но реализовать их они не смогли. К счастью для нас.

— Будете проставляться перед командой за свои набранные очки?

— Пока разговора об этом не было, но думаю, что на праздничном ужине данный вопрос точно будет поднят. Думаю, что что-то порешаем. Хотя хоккеистки «Бирюсы» и улетят домой рано, вечером в воскресенье.

— То есть вы мимо встречи со сборной представителей шоу-бизнеса?

— Хоккеистки из Красноярка точно не будут задействованы в этом мероприятии, но есть девочки, которые будут играть.

— Что кроме победы запомнится с Матча звёзд ЖХЛ?

— Большое количество народа на трибунах. Девчонки радуются этому шоу, плюс всегда приятно получать призы в различных номинациях и просто ценные подарки. Устроили для нас небольшой праздник.