https://static.news.ru/photo/bf3fa7ea-6c2a-11ea-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назначен спортивным директором клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал».

Сергей Немчинов знаком со спортивной структурой «Адмирала» и уже приступил к формированию тренерского штаба и команды, — сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

Немчинов является заслуженным мастером спорта. За время своей карьеры выступал в московских «Крыльях Советов» и ЦСКА, ярославском «Локомотиве». В составе сборной России Немчинов завоевал звания серебряного призёра Олимпийских игр 1998 года, двукратного чемпиона мира и бронзового призёра мирового первенства.

Помимо этого, Немчинов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (сезон-1993/94) и «Нью-Джерси» (сезон-1999/00). Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Ванкувер» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» (Нижнекамск) покинули два игрока. По соглашению сторон клуб расторг контракт с защитником Виталием Атюшовым, а также с голкипером Александром Шарыченковым, писал NEWS.ru.