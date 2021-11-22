Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас» в НХЛ

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» на своём льду взяла верх над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата. Встреча на арене «Энтерпрайз Центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Крэйга Беруби.

В составе «Сент-Луиса» голами отметились Райан О’Райлли (11-я минута), Тайлер Бозак (12-я), Джастин Фолк (13-я), Брэндон Саад (22-я) и Нико Миккола (50-я). При этом ассистентский дубль оформил Владимир Тарасенко, также результативной передачей отличился Клим Костин.

У «Вегаса» голами отметились Чендлер Стивенсон (1-я) и Райлли Смит (7-я).

В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт 16 (7 голов + 9 передач) очков. Он делит 40-ю строчку в гонке бомбардиров и 35-ю — в списке снайперов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отметился дублем и результативной передачей в матче с «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Это позволило россиянину довести общее число заброшенных шайб в карьере до 744 и приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, а также обойти Павла Дацюка в списке лучших ассистентов.