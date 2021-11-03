Две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от проигрыша «Лос-Анджелесу»

Команда «Сент-Луис Блюз» в гостях проиграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22. Встреча проходила на арене «Стэйплс центр».

Основное время матча и овертайм завершились с равным счётом — 2:2. В составе хозяев шайбами отметились Артур Калиев (47-я минута) и Адриан Кемпе (53-я), а у гостей отличились Брэйден Шенн (27-я) и Тори Крюг (60-я). Причём в обоих голах в роли ассистента выступил российский нападающий Владимир Тарасенко.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Кингз», а Тарасенко не смог реализовать свой выход один на один с голкипером.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов был признан лучшим игроком матча с «Эдмонтон Ойлерз». Россиянин записал на свой счёт гол в овертайме, а также отметился результативной передачей.