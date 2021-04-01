Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

https://static.news.ru/photo/de7b794a-9dad-11ea-8c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/artemiypanarin

В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла клуб «Баффало» со счётом 3:2. Одним из создателей победы стал российский нападающий Артемий Панарин, передаёт ТАСС.

В ходе игры Панарин отдал две передачи, завершившиеся голом. Таким образом, на счёту россиянина сейчас 34 очка в 25 матчах. Ещё один хоккеист «Рейнджерс» Павел Бучневич отличиться не сумел. При этом вратарь команды Игорь Шестёркин отразил 21 бросок соперников в свои ворота.

Команда «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает текущее шестое место в турнире Восточного дивизиона НХЛ. Команда набрала 38 очков в 36 встречах. «Баффало» занимает восьмую, последнюю, строчку с 20 очками за 36 игр.

Следующий матч команды проведут 4 апреля в Баффало.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шайбы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс».