Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла клуб «Баффало» со счётом 3:2. Одним из создателей победы стал российский нападающий Артемий Панарин, передаёт ТАСС.
В ходе игры Панарин
Команда «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает текущее шестое место в турнире Восточного дивизиона НХЛ. Команда набрала 38 очков в 36 встречах. «Баффало» занимает восьмую, последнюю, строчку с 20 очками за 36 игр.
Следующий матч команды проведут 4 апреля в Баффало.
Ранее NEWS.ru писал о том, что шайбы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс».