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Две хоккеистки сборной России сдали положительный тест на коронавирус

11:19, 07 февраля 2022
Две хоккеистки сборной России сдали положительный тест на коронавирус Фото: unsplash.com
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В составе женской сборной России по хоккею выявлено два положительных теста на COVID, рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико, слова которого приводит «Матч ТВ».

У Виктории Кулешовой положительный тест. У Гончаренко также повторный положительный, — сказал наставник.

Кроме того, стало известно, что одна хоккеистка сборной Канады также отправилась в отель с положительным тестом. Её имя не называется.

Матч сборных России и Канады прошёл 7 февраля и завершился победой канадок со счётом 6:1.

Канадские хоккеистки отказались выходить на лёд, пока им не предоставят тесты соперниц из России. В итоге матч был задержан на час. Игру решили возобновить с условием, что обе команды выступят в масках.

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