Дубль Сошникова «Трактору» позволил «Салавату» войти в группу лидеров КХЛ

https://static.news.ru/photo/dcdcb292-fe84-11ea-87ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hcsalavat

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» дома обыграл челябинский «Трактор» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

У хозяев площадки ко всем трём заброшенным шайбам оказался причастен форвард Никита Сошников, сделавший дубль (голы на 23-й и 49-й минутах) и отдавший результативную передачу Дмитрию Кугрышеву (12-я минута).

Автором единственного гола у гостей стал за 33 секунды до конца второго периода Сергей Калинин.

После этой победы «Салават Юлаев» набрал 14 очков в десяти играх и догнал группу лидеров КХЛ в составе омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и казанского «Ак Барса».

Магнитогорский «Металлург» не смог присоединиться к этой группе, проиграв на своей площадке подмосковному «Витязю» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2).

У гостей дубль сделал Джастин Дэнфорт (голы на 8-й и 46-й минутах), по разу отличились Евгений Артюхин (3-я минута) и Юрий Паутов (56-я).

Единственную шайбу у «сталеваров» забросил на 26-й минуте Юхо Ламмикко.

В предыдущем матче «Салават Юлаев» дома едва не отыграл три шайбы у ХК «Сочи», писал ранее NEWS.ru.