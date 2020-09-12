Дубль Шипачёва помог «Динамо» в овертайме обыграть в гостях «Барыс»

https://static.news.ru/photo/36eb6590-f501-11ea-ae97-fa163e074e61_660.jpg Фото: dynamo_ru/vk.com

Столичное «Динамо» одержало первую победу в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одолев в овертайме в Нур-Султане казахстанский «Барыс» — 5:4ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 1:0).

У хозяев площадки дубль оформил защитник Даррен Диц (голы на 2-й и 38-й минутах), по одной шайбе забросили Кёртис Волк (10-я) и Линус Виделль (32-я).

В составе «бело-голубых» точными бросками отметились Дмитрий Яшкин (6-я минута), Тему Пулккинен (29-я) и также сделавший дубль в концовке встречи Вадим Шипачёв (голы на 52-й минуте и за 30 секунд до конца третьего периода).

В дополнительной пятиминутке хозяева ухитрились заработать сразу два малых штрафа и две минуты играли втроём против пятерых, но сумели выстоять. Тем не менее «бело-голубые» всё-таки забросили победную шайбу в равных составах — за 26 секунд до окончания овертайма отличился Даниил Тарасов.

Форвард «Барыса» Кёртис Волк продлил свою результативную серию, набирая очки по системе «гол плюс пас» в каждом из пяти матчей нынешнего чемпионата — 5 (2+3).

В предыдущем домашнем поединке КХЛ «Барыс» сумел удержать победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», писал ранее NEWS.ru.