Дубль Принса помог минскому «Динамо» одолеть «Сибирь» в КХЛ

https://static.news.ru/photo/864a7952-fc3e-11ea-a558-fa163e074e61_660.jpg Фото: dynamo_ru/vk.com

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо» на своей площадке переиграло новосибирскую «Сибирь» — 5:4 (2:0, 1:1, 2:3).

Хозяева забросили первые две шайбы за рекордные для клуба в КХЛ 63 секунды с начала встречи: на 15-й секунде отличился Брэндон Козун, на второй минуте — Шэйн Принс.

На 24-й минуте были забиты ещё две шайбы: защитник гостей Ярослав Хабаров сократил отставание в счёте, однако Принс спустя 29 секунд реализовал буллит и оформил победный дубль.

В пяти последних играх Шэйн Принс набрал 7 очков (4+3) по системе «гол плюс пас».

На 47-й минуте Олег Ли вновь сделал преимущество «зубров» минимальным, однако шайба впервые забившего в КХЛ защитника Бреннана Менелла на 50-й минуте опять установила комфортную для минчан разницу в счёте — 4:2.

На 55-й минуте Юусо Пуустинен забросил третью шайбу новосибирской команды, а Степан Санников — четвёртую за 24 секунды до конца третьего периода. И если бы не гол Роба Клинкхаммера в пустые ворота за 67 секунд до финальной сирены, «Сибирь» вполне могла устроить впечатляющий камбэк в этом поединке.

Нападающий «зубров» Райан Спунер сделал две результативные передачи и за девять последних матчей (с учётом игр прошлого сезона) набрал 14 очков (2+12).

После этой победы минское «Динамо» набрало 10 очков в семи проведённых матчах и вышло на чистое третье место в таблице Западной конференции КХЛ.

Накануне московское «Динамо» благодаря дублю Владимира Брюквина всухую разгромило в столичном дерби «Спартак», писал ранее NEWS.ru.