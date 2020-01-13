Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:0.

Победу хозяевам принёс дубль российского нападающего Александра Овечкина, который забил на 11:58 и 17:18 минутах. 34-летний форвард провёл на льду  16 минут и 33 секунды. Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отметился 23 сейвами, сделав шат-аут.

Из россиян со стороны соперников никто не смог выделиться.

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