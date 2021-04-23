Дубль Капризова помог «Миннесоте» выиграть шестой матч подряд

https://static.news.ru/photo/19a8bca6-a4bc-11eb-b6b7-96000091f725_660.jpg Фото: AP/ТАСС

«Миннесота Уайлд» одержала победу на выезде над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:2. Две первые шайбы у победителей забросил нападающий Кирилл Капризов.

Для «Миннесоты» это была шестая подряд победа, а российский легионер назван первой звездой матча. После него Капризов увеличил свой лицевой счёт до 40 очков (21 шайба + 19 передач) в нынешнем сезоне.

Он уже успел побить два клубных рекорда в НХЛ — бомбардирский и снайперский для новичков «Миннесоты».

Ранее стало известно, что в предыдущем матче «Миннесоты» Капризов забил «Аризоне» (4:1). Гол стал рекордным для клуба в НХЛ. Никогда прежде ни один новичок команды не забрасывал столько шайб в дебютном сезоне. Прежнее достижение — 18 голов в сезоне-2000/01 — принадлежало словаку Мариану Габорику.