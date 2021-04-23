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Дубль Капризова помог «Миннесоте» выиграть шестой матч подряд

08:10, 24 апреля 2021
Фото: AP/ТАСС

«Миннесота Уайлд» одержала победу на выезде над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:2. Две первые шайбы у победителей забросил нападающий Кирилл Капризов.

Для «Миннесоты» это была шестая подряд победа, а российский легионер назван первой звездой матча. После него Капризов увеличил свой лицевой счёт до 40 очков (21 шайба + 19 передач) в нынешнем сезоне.

Он уже успел побить два клубных рекорда в НХЛ — бомбардирский и снайперский для новичков «Миннесоты».

Ранее стало известно, что в предыдущем матче «Миннесоты» Капризов забил «Аризоне» (4:1). Гол стал рекордным для клуба в НХЛ. Никогда прежде ни один новичок команды не забрасывал столько шайб в дебютном сезоне. Прежнее достижение — 18 голов в сезоне-2000/01 — принадлежало словаку Мариану Габорику.

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