Дубль Дарзиньша стал победным для рижского «Динамо» в матче с «Витязем»

https://static.news.ru/photo/468e5daa-f1f9-11ea-901e-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рижское «Динамо» и подмосковный «Витязь» устроили игру в догонялки в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), попеременно выходя вперёд в счёте. В итоге хоккеисты из столицы Латвии всё же добились волевой победы — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0).

Первые два очка в чемпионате хозяевам принёс дубль Лауриса Дарзиньша, отличившегося за 53 секунды до второго перерыва и спустя 19 секунд после начала третьего. Ранее в составе «Динамо» голы забивали Константин Комарек (12-я минута) и Зак Митчелл (19-я), причём в обоих случаях Дарзиньш записал в свой актив результативные передачи, приняв участие во всех голах своей команды в этом поединке.

У гостей шайбы забросили экс-форвард рижского «Динамо» Каспарс Даугавиньш (7-я минута), Александр Сёмин (30-я), проводивший свой 250-й матч в КХЛ, и Михаил Смолин (31-я).

Другой легендарный ветеран российского хоккея — 42-летний Павел Дацюк — также в 250-м матче в КХЛ помог екатеринбургскому «Автомобилисту» разгромить китайский «Куньлунь Ред Стар», писал ранее NEWS.ru.