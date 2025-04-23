«Ничего не принимал»: агент Голышева о проваленной допинг-пробе Агент хоккеиста Голышева Бабаев заявил, что спортсмен ничего не принимал

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Анатолий Голышев

Представляющий интересы капитана екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева агент Шуми Бабаев заявил «Матч ТВ», что ему ничего не известно о якобы положительной допинг‑пробе хоккеиста. По его словам, его клиент «ничего не принимал».

Пока ничего не знаю. Надо запрашивать, уточнять. Нужны документы, причины — понять, что случилось. Если такая информация появилась, то надо понимать, с чего она. Он же ничего не принимал. Я пока сам ничего не понимаю, — сказал Бабаев.

При доказанном употреблении допинга хоккеисту грозит дисквалификация сроком до четырех лет. Всю свою карьеру Голышев выступал за «Автомобилист». В сезоне-2024/25 он был капитаном команды. Контракт хоккеиста подписан до 2029 года. Клуб Голышева уступил в семи матчах «Ак Барсу» в серии первого раунда Кубка Гагарина.

Сегодня, 23 апреля, стало известно, что Голышев сдал положительную допинг-пробу. В пресс-службе екатеринбургского ХК отметили, что ждут полного выяснения всех обстоятельств случившегося. Хоккеиста временно отстранили от матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее бывший глава антидопингового комитета Федерального агентства России по физической культуре и спорту эксперт по биобезопасности Николай Дурманов заявлял, что звездные западные спортсмены используют стандартную схему, чтобы оправдаться за допинг. По его мнению, именно по этой причине возникают версии о поцелуях не с тем человеком или путанице с препаратами родственников. Дурманов считает, что западных звезд спорта «отмазывают», потому что они являются «местными иконами» и частью комбинации по заработку миллионов долларов.