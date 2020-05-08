«Динамо» заключило новый договор с голкипером Бочаровым

https://static.news.ru/photo/34c8eff4-910f-11ea-9ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хоккейный клуб «Динамо» подписал новое соглашение с вратарём Иваном Бочаровым.

Контракт рассчитан на два сезона и носит односторонний характер. Детали договора не разглашаются, сообщается на странице коллектива в Twitter.

Прежнее соглашение с 24-летним голкипером действовало до 30 апреля 2021 года.

Бочаров является воспитанником «бело-голубых» и последние три сезона защищает ворота родного клуба. В прошедшем чемпионате Континентальной хоккейной лиги, который был завершён досрочно из-за пандемии инфекции коронавируса, Бочаров сыграл за «Динамо» рекордные для себя 49 матчей, одержав 26 побед при проценте отражённых бросков 93,5 и коэффициенте надёжности 1,98.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина российский голкипер принял участие в одном матче против московского «Спартака» (4:2 в серии).

Всего за карьеру в КХЛ он провёл 114 игр и одержал 54 победы.

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