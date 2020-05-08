«Динамо» заключило новый договор с голкипером Бочаровым

Прежнее соглашение с 24-летним голкипером действовало до 30 апреля 2021 года.
Бочаров является воспитанником «бело-голубых» и последние три сезона защищает ворота родного клуба. В прошедшем чемпионате Континентальной хоккейной лиги, который был завершён досрочно из-за пандемии инфекции коронавируса, Бочаров сыграл за «Динамо» рекордные для себя 49 матчей, одержав 26 побед при проценте отражённых бросков 93,5 и коэффициенте надёжности 1,98.
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина российский голкипер принял участие в одном матче против московского «Спартака» (4:2 в серии).
Всего за карьеру в КХЛ он провёл 114 игр и одержал 54 победы.
Ранее другой клуб СКА подписал экс-защитника «Металлурга» и клуба НХЛ Антипина, писал NEWS.ru.