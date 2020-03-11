https://static.news.ru/photo/97e7ace2-6333-11ea-bab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В серии между столичными «Динамо» и «Спартаком» в первом раунде плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся пятый матч, победу в котором одержали «бело-голубые» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

У хозяев площадки отличились Вадим Шипачёв (38-я минута), Максим Афиногенов (48-я), Игорь Полыгалов (58-я, в меньшинстве, в пустые ворота) и Дмитрий Яшкин (за 39 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Единственную шайбу у «красно-белых» забросил на 58-й минуте (за 44 секунды до третьего гола «Динамо») Патрик Херсли, реализовав численное преимущество в формате «пять на три».

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш провёл 400-й матч в КХЛ.

«Динамо» после победы в пятом поединке ведёт в серии 3-2 и может оформить выход во второй раунд Кубка Гагарина в следующей встрече, которая пройдёт на площадке «красно-белых» 12 марта.

Екатеринбургский «Автомобилист» вылетел из плей-офф после поражения в первом раунде от новосибирской «Сибири», ранее писал NEWS.ru.