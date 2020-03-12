https://static.news.ru/photo/3df74a3c-64c6-11ea-bc78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном дерби между «Динамо» и «Спартаком» в первом раунде плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потребовалось шесть матчей, чтобы выявить победителя. В итоге в следующий круг розыгрыша Кубка Гагарина прошли «бело-голубые», в шестой встрече одержавшие волевую победу в овертайме на площадке соперника — 3:2ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).

В основное время у динамовцев отличились Владимир Брюквин (7-я минута) и Андре Петерссон (47-я), у «красно-белых» — Робин Ганзл (34-я) и Александр Хохлачёв (за 44 секунды до второго перерыва).

На 4-й минуте первого дополнительного периода победную шайбу забросил нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин.

Встреча проходила без зрителей в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

«Динамо» выиграло серию со счётом 4-2 (первая игра — 5:1, вторая — 4:3, третья — 4:5 в овертайме, четвёртая — 2:3, пятая — 4:1) и во втором раунде Кубка Гагарина в другом московском дерби встретится с ЦСКА. Первый матч серии пройдёт 18 марта на площадке «армейцев».

В другой паре полуфинала Западной конференции петербургский СКА встретится с финским «Йокеритом», который также в шести матчах серии первого раунда плей-офф переиграл ярославский «Локомотив», ранее писал NEWS.ru.