https://static.news.ru/photo/71995958-33c9-11ea-b7a6-fa163e074e61_660.jpg Матч «Динамо»-«Салават Юлаев» Фото: hcsalavat.ru

Московское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграло в Уфе местный «Салават Юлаев» — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2).

Дубль у «бело-голубых» оформил шведский форвард Андре Петерссон (голы на 30-й и 44-й минутах), сделавший голевые передачи Вадиму Шипачёву (4-я минута) и Дмитрию Яшкину (49-я). Последний также к заброшенной шайбе добавил два «ассиста».

У уфимцев отличились финны — Сакари Маннинен, дважды реализовавший численное преимущество (за 16 секунд до второго перерыва и на 57-й минуте), и Тему Хартикайнен, забивший в большинстве за 12 секунд до финальной сирены.

«Динамо» (64 очка, 48 игр) благодаря этой победе обошло петербургский СКА (63 очка, 46 игр) и занимает второе место в таблице Западной конференции.

«Салават Юлаев» (50 очков, 45 игр) остался на седьмой позиции в рейтинге команд Восточной конференции.

Новосибирская «Сибирь» на своей площадке с минимальным перевесом взяла верх над ярославским «Локомотивом» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Хозяева повели в счёте на 24-й минуте благодаря голу Никиты Шашкова, однако на той же 24-й минуте (спустя 16 секунд) Григорий Денисенко, капитан «серебряной» российской молодёжной сборной, восстановил равновесие.

Победу сибирякам принесла шайба, заброшенная Виктором Комаровым на 46-й минуте.

«Сибирь» (51 очко, 45 игр) после этой победы опередила «Салават Юлаев» и поднялась на шестое место на «Востоке».

«Локомотив» (55 очков, 47 игр) сохранил за собой шестую строчку в таблице «Запада».

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