https://static.news.ru/photo/d4dc9992-2773-11ea-8903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Столичное «дерби силовиков» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось уже в третий раз. В двух предыдущих ЦСКА побеждал «Динамо» с одинаковым счётом 2:1, но с третьей попытки «бело-голубые» обыграли «армейцев» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Главным героем встречи, которая прошла на «ЦСКА Арене» в Парке легенд, стал чешско-российский форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, набравший три очка по системе «гол плюс пас». Он оформил дубль, забив на 29-й минуте в большинстве и за девять секунд до финальной сирены в пустые ворота. А на 51-й минуте с результативной передачи Яшкина шайбу забросил словацкий защитник «бело-голубых» Михал Чайковски.

Голкипер «Динамо» Иван Бочаров, отразив все 27 бросков соперника, отыграл «на ноль» третий матч в нынешнем сезоне и отметился результативной передачей, приняв деятельное участие в первом голе Яшкина.

ЦСКА (59 очков, 40 игр) упустил возможность опередить казанский «Ак Барс» (60 очков, 40 игр) в общей таблице КХЛ, но сохранил лидерство в таблице Западной конференции, имея на очко больше петербургских одноклубников. «Динамо» (53 очка, 41 игра) занимает третью строчку в таблице «Запада».

Омский «Авангард» на своей площадке в подмосковной Балашихе неожиданно проиграл аутсайдеру Восточной конференции челябинскому «Трактору» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

В составе уральцев авторами голов стали Лукаш Седлак (7-я минута), Руслан Карлин (48-я) и Вячеслав Основин (за 61 секунду до финальной сирены, в пустые ворота).

У «ястребов» единственную шайбу на 30-й минуте забросил Вилле Покка.

«Трактор» (35 очков, 42 игры) одержал третью победу в чемпионате кряду, но по-прежнему остаётся на последнем, 12-м месте в таблице «Востока», отставая от зоны плей-офф на 10 очков. «Авангард» (54 очка, 41 игра) находится на второй строчке в таблице Восточной конференции.

Казанский «Ак Барс» по буллитам проиграл в Нижнекамске «Нефтехимику», писал ранее NEWS.ru.