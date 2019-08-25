https://static.news.ru/photo/64770876-c76b-11e9-901e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В заключительном матче традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, проходившего на арене «Мегаспорт», столичные «армейцы» взяли верх над земляками-динамовцами. Итоговый счёт встречи — 2:1.

Первая треть поединка прошла без заброшенных шайб, зато во второй соперники обменялись голами. Сначала форвард «Динамо» Иван Игумнов на 24-й минуте реализовал численное преимущество, затем молодой защитник ЦСКА Артём Чмыхов кистевым броском от синей линии на 27-й минуте восстановил равновесие в счёте.

На пятой минуте третьего периода чешский форвард Иржи Секач вывел «красно-синих» вперёд. Волевая победа ЦСКА в дерби привела к любопытной ситуации в турнирной таблице: сразу три команды набрали одинаковое количество очков. Пришлось считать разницу шайб в матчах между ними. Лучшая оказалась у подмосковного «Витязя» (плюс 2) и «Динамо» (плюс 2), худшая — у ЦСКА (минус 4).

При равных показателях разницы шайб в расчёт принималось общее число заброшенных шайб на турнире. И здесь «Динамо» оказалось первым (9 шайб), следом расположились «Витязь» (8) и ЦСКА (7). Именно в таком порядке команды и заняли места в итоговой турнирной таблице. Четвёртым стал московский «Спартак», не набравший ни одного очка.

Таким образом, «бело-голубые» сохранили за собой титул победителей Кубка мэра Москвы, завоёванный год назад. Всего же на счету «Динамо» стало шесть побед на этих турнирах.

Подмосковный «Витязь» обыграл московский «Спартак» на Кубке мэра Москвы, ранее писал News.ru.