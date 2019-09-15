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Две московские команды потерпели поражения в очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): «Динамо» в серии послематчевых бросков на выезде проиграло череповецкой «Северстали» — 2:3Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1), а «Спартак» дома с минимальным счётом уступил ХК «Сочи» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

«Северсталь» к первому перерыву повела в поединке с «Динамо» 2:0 благодаря дублю нападающего Даниила Вовченко, отличившегося на 7-й и 18-й минутах. Однако во втором периоде «бело-голубые» отыгрались: заброшенные шайбы на счету 19-летнего форварда Ильи Круглова (29-я минута) и капитана команды Вадима Шипачёва (33-я).

В серии послематчевых буллитов победным оказался бросок ветерана «Северстали» Юрия Трубачёва.

В поединке «Спартака» и «Сочи» решающей оказалась шайба нападающего южан Андрея Алтыбармакяна, заброшенная в большинстве на 27-й минуте встречи.

Голкипер сочинцев Дмитрий Шикин отразил все 36 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

В других матчах игрового дня КХЛ «Трактор» выиграл у «Куньлуня» в гостях, «Салават Юлаев» дома победил «Амур», ранее писал News.ru.