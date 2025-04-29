«Динамо» отдало победу «Трактору» в серии плей-офф КХЛ «Динамо» проиграло «Трактору» в полуфинале Кубка Гагарина со счетом 4:3

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское «Динамо» уступило челябинскому «Трактору» в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Игра, которая состоялась в Челябинске, завершилась выигрышем хозяев со счетом 4:3. Следующая встреча в серии до четырех побед состоится также дома у «Трактора» 30 апреля.

В составе «Динамо» дважды отличился Джордан Уил, забросив шайбы на 14-й и 23-й минутах, еще один гол на счету Даниила Пыленкова, который забил на 51-й минуте. У «Трактора» голы забили Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин, Чарльз Робинсон и Василий Глотов.

Ранее стало известно, что российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, недавний лидер СКА по очкам, отметился двумя голевыми передачами в четвертом матче серии против «Вашингтона». Несмотря на поражение команды «Канадиенс» (2:5), россиянин впервые проявил себя в решающих матчах Кубка Стэнли.

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