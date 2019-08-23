Московское «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы разгромило столичный «Спартак» со счётом 4:1. В составе «красно-белых» единственную шайбу забросил Антон Злобин. У «бело-голубых» заброшенными шайбами отметились Игорь Полыгалов, Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин и Андрей Миронов.

Предсезонный турнир проходит в московском Дворце спорта «Мегаспорт» с 22 по 25 августа. Участие в кубке принимают «Динамо», «Спартак», ЦСКА (все — Москва) и подмосковный «Витязь». После двух туров первое место с шестью набранными очками занимают динамовцы, по три очка у ЦСКА и «Витязя» и ноль у «Спартака». В третьем, заключительном туре, который пройдёт 25 августа, «Динамо» встретится с ЦСКА, «Спартак» с «Витязем».