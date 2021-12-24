Диджей «Йокерита» объяснила, почему не смогла включить гимн Белоруссии

Диджей клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» Аманда Харкимо принесла извинение за то, что сначала не смогла включить гимн Белоруссии перед матчем регулярного чемпионата с минским «Динамо», а затем поставила гимн Палау (государства-архипелага в Микронезии). Причиной инцидента стало отсутствие внимание, заявила она пресс-службе коллектива.

Я приношу свои искренние извинения за исполнение неверного гимна перед началом вчерашнего матча с участием команды «Динамо» (Минск). Это абсолютно не было связано ни с чем иным, кроме как с отсутствием моего внимания. Поскольку нашими соперниками в основном являются российские команды, я была готова исполнить гимн Российской Федерации, — сказала Харкимо.

По её словам, она осознала, что ей необходимо включить гимн Белоруссии только в тот момент, когда диктор по стадиону объявил, что в матче встретятся коллективы из Финляндии и Белоруссии. В этот момент она начала искать на компьютере аудиофайл с гимном страны, но впоследствии обнаружила слова «anthem» и «Belarus».

Но как оказалось, в итоге был исполнен неверный гимн. Нужный файл носил название «BLR», однако Харкимо запаниковала и «всё испортила».

Основное время матча между ««Йокеритом» и минским «Динамо» завершилось вничью — 1:1. На гол Дениса Мосалёва (3-я минута) хозяева ответили точным броском Давида Скленички (9-я). В овертайме автором решающей шайбы стал Калле Коссила (62-я).

Ранее сообщалось, что перед началом матча между «Йокеритом» и минским «Динамо» не включили гимн Белоруссии, а впоследствии поставили гимн Палау. Впоследствии «Йокерит» принёс извинения за случившееся.