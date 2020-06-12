Девушку российского хоккеиста НХЛ затравили из-за истории с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/794b61ea-ad9b-11ea-819f-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Федотова Фото: liza_shelby/instagram.com

Возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова рассказала, что ей присылают оскорбительные сообщения после того, как она высказала своё мнение об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым.

Девушка опубликовала скриншот сообщения, где её назвали «вип-проституткой», отметив, что она не имеет права «рассуждать о великих».

Я это тяжело переношу, к сожалению. Ещё не выросла броня, — написала Федотова в своём Telegram-канале.

В этом же посте она подчеркнула, что поддерживает феминизм и надеется, что в будущем станет активисткой и не будет бояться осуждений и негатива.

Ранее Федотова поделилась историей, которая произошла с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений, писал NEWS.ru.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.