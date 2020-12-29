Депутат о победе российских хоккеистов: устроили шведам вторую Полтаву

https://static.news.ru/photo/6fc1d430-4b4b-11eb-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России над командой Швецией в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.

Эта победа — лучший подарок стране к Новому году! Я бы даже назвал её одной из самых красивых в уходящем году, — цитирует его РИА Новости.

Свищев отметил, что российским хоккеистам удалось победить, несмотря на «странное судейство». По его словам, судьи практически не замечали нарушений правил со стороны шведов, особенно во втором периоде.

Он также сделал акцент на том, что шведские хоккеисты не проигрывали на групповом этапе молодежных чемпионатов мира 14 лет подряд, и именно российская команда прервала эту победную серию.

Устроили шведам вторую Полтаву, — добавил депутат.

Как писал NEWS.ru, сборная России выиграла в овертайме со счётом 4:3. Наша команда на текущем турнире одержала третью победу и вышла на первое место в группе В, набрав восемь очков. Все свои матчи группового этапа она уже провела, и её итоговое место будет зависеть от того, как сыграют между собой сборные Швеции и США. Если победят американцы, то россияне займут первое место. В случае победы шведов — второе. В четверть финале соперниками сборной РФ могут стать команды германии или Словакии.