Депутат Хамзаев ответил Губерниеву на оскорбление и демарш в эфире

Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ответил телеведущему Дмитрию Губерниеву на его выходку в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ». Он счел поведение журналиста, покинувшего эфир из-за спора с парламентарием, непрофессиональным.

Если журналист претендует на профессионализм, он должен уметь разговаривать с людьми. Я задал ему лобовой вопрос: при чем здесь Овечкин и зачем его втягивать в дискуссию. Он начал свой разговор с неуважительного тона: «Кто это бубнит»? Это уже неуверенность, — сказал Хамзаев изданию «Газета.Ru».

Депутат добавил, что Губерниев показал свою либеральную сущность, воспринимая призыв в армию как наказание, хотя это — долг Родине.

Накануне Губерниев сказал, что с придурками в эфиры не выходит, и ушёл с программы после вопроса от Хамзаева. Депутат спросил, зачем политизировать тему с Иваном Федотовым и втягивать в нее Овечкина.

Ранее сообщалось, что хоккеист Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.