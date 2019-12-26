https://static.news.ru/photo/a04003e0-280e-11ea-8d42-fa163e074e61_660.jpg Артур Каюмов Фото: hclokomotiv.ru

В двух поединках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), состоявшихся 26 декабря, были зафиксированы сразу три дубля. Дважды хоккеисты «стреляли дуплетами» в Ярославле, где местный «Локомотив» уступил в овертайме финскому «Йокериту» — 3:4ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1).

У «джокеров» дважды отличился Ессе Йоэнсуу (голы на 8-й и 39-й минутах), у «железнодорожников» — Артур Каюмов (на 22-й и 37-й). В середине третьего периода Микко Лехтонен (51-я минута) вывел гостей вперёд, однако Магнус Пяярви-Свенссон (53-я) восстановил равновесие.

Победный гол спустя одну минуту и одну секунду после начала овертайма забил форвард «Йокерита» Вели-Матти Савинайнен, реализовав численное преимущество.

Французский нападающий хозяев Стефан Да Коста, отметившись результативной передачей, набрал 200-е очко в КХЛ по системе «гол плюс пас».

Команды встречались уже в пятый раз в нынешнем сезоне, и трижды победу праздновал «Локомотив». Теперь «Йокерит», выиграв вторую очную встречу, немного улучшил статистику «междусобойчиков» с ярославцами.

«Локомотив» (48 очков, 41 игра), впервые проиграв после четырёх побед в чемпионате подряд, занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Йокерит» (52 очка, 39 игр) поднялся на «Западе» на четвёртую строчку, опередив на очко московский «Спартак».

Дубль чешского форварда Андрея Нестрашила и 80-й «сухарь» в КХЛ голкипера Василия Кошечкина принёс магнитогорскому «Металлургу» победу в гостях над рижским «Динамо» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Нестрашил отправил шайбу в ворота рижан на 10-й и 46-й минутах, а Кошечкин, отразив все 28 бросков соперника, отыграл «на ноль» шестой матч в нынешнем сезоне, продлил свою серию без пропущенных шайб до 153 минут 36 секунд.

Форвард «Магнитки» Андрей Локтионов провёл 300-й матч в КХЛ.

«Динамо» из латвийской столицы (27 очков, 41 игра) продлило серию поражений до восьми матчей кряду и остаётся абсолютно худшей командой лиги на данный момент, занимая последнее, 12-е место в таблице Западной конференции. «Металлург» (45 очков, 42 игры) поднялся в зону плей-офф, переместившись на восьмое место в таблице «Востока», но имея столько же очков, сколько у новосибирской «Сибири» (седьмое место) и владивостокского «Адмирала» (девятое).

Московское «Динамо» с третьей попытки выиграло «дерби силовиков» у ЦСКА, омский «Авангард» дома уступил челябинскому «Трактору», ранее писал NEWS.ru.