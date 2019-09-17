После поражения (2:5) в гостях от столичных «армейцев» 30-летний форвард ярославского «Локомотива» и сборной Франции Стефан Да Коста рассказал, как ему игралось против своей бывшей команды, а также выразил недоумение по поводу трёх различных стандартов площадок, используемых в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Мы начали игру очень плохо, — отметил Да Коста. — После трёх пропущенных шайб старались выправить ситуацию, но против такого соперника, как ЦСКА, нельзя так плохо стартовать, фактически давая ему фору.

— Вы хорошо знаете «армейскую» команду, поскольку совсем недавно выступали за неё. Нынешний ЦСКА вас чем-то удивил?

— Нет, ничего особенного мы не увидели. Соперник играл так, как играет обычно: жёстко, агрессивно в чужой зоне, показывая высокое индивидуальное мастерство. Проблема в том, что мы в первом периоде не делали то, что нужно было делать, а именно не забрасывали шайбу в зону атаки, почти не использовали силовое давление. Когда мы перестроили свою игру на такую манеру, у нас стало получаться гораздо лучше.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Для вас игра против бывшей команды была особенной?

— Да, ведь я провёл в ЦСКА три хороших сезона, поэтому в какой-то степени игру против «армейцев» можно назвать особенной, принципиальной для меня. Но никаких экстраординарных эмоций я не испытывал, выходя на лёд в этой встрече.

— В НХЛ есть традиция: если ты играешь против бывшей команды, то что-нибудь ставишь на кон. Вы перед матчем с ЦСКА ничего не поставили?

— На самом деле, подобное не так часто происходит в нашей лиге. И конкретно в моём случае ничего такого не было.

— Вам удалось забросить первую из двух шайб «Локомотива» в ворота «армейцев». Какие чувства испытали в этот момент?

— Это здорово — забить своей бывшей команде. Но по большому счёту этот гол не имеет никакого значения, потому что «Локомотив» проиграл. Было бы гораздо приятнее, если бы мы выиграли.

— Как вы относитесь к техническим новинкам в КХЛ? В частности, к «умным» шайбам со встроенными чипами, которые позволяют в онлайн-режиме получать разнообразную информацию о хоккеистах.

— Все эти новшества никак не влияют на мою игру и не могут сделать её лучше, поэтому я бы назвал их просто хорошим статистическим элементом, который помогает болельщикам более детально разбирать и понимать игру команд и отдельных хоккеистов. И, конечно, эти технологические новинки помогут в работе журналистам и скаутам.

— Каково ваше отношение к уменьшению размеров площадок в КХЛ?

— Я просто хоккеист и я не принимаю решений по этому поводу. Но просто немножко странно, что в лиге есть площадки трёх размеров. А мне лишь приходится принимать то, что есть.

— Для вас какой стандарт площадок наиболее удобный?

— Абсолютно не имеет значения (улыбается).