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В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московские «армейцы» на своей площадке одержали волевую победу над магнитогорским «Металлургом» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

Уральцы дважды выходили вперёд благодаря голам Сергея Мозякина (10-я минута) и Андрея Нестрашила (33-я), однако москвичи ко второму перерыву восстановили равновесие: шайбы забросили Михаил Григоренко (32-я минута) и Максим Шалунов (за пять секунд до конца второго периода).

На 49-й минуте Михаил Григоренко, реализовав численное преимущество, оформил дубль и принёс победу «красно-синим».

Сразу три игрока «армейцев» провели юбилейные матчи в КХЛ: защитник Богдан Киселевич — 500-й, его коллега по амплуа Мэт Робинсон — 400-й, нападающий Антон Слепышев — 300-й. Три сотни игр в КХЛ провёл и защитник «Магнитки» Иван Верещагин.

ЦСКА (59 очков, 39 игр) продлил выигрышную серию в чемпионате до шести матчей и догнал во главе общей турнирной таблицы КХЛ казанский «Ак Барс», имеющий идентичные статистические показатели.

Четвёртое в сезоне «зелёное дерби», прошедшее в швейцарском Давосе, выиграл у «Ак Барса» в овертайме уфимский «Салават Юлаев», писал ранее NEWS.ru.