https://static.news.ru/photo/f8449e94-e159-11e9-83f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские «армейцы» в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде обыграли нижегородское «Торпедо» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Победу ЦСКА принесли точные броски Ивана Телегина (на 24-й минуте) и оформившего дубль Антона Слепышева (голы на 37-й минуте и за 59 секунд до финальной сирены в пустые ворота), а также безупречная игра шведского голкипера Ларса Юханссона, отразившего все 32 броска соперника и заработавшего второй «сухарь» в сезоне.

Набрав 19 очков в 11 проведённых играх, «красно-синие» обошли подмосковный «Витязь», имеющий после десяти матчей 18 очков, и возглавили общую турнирную таблицу КХЛ.

ЦСКА сумел взять реванш у «автозаводцев», ранее сумевших в нынешнем сезоне обыграть «армейцев» на своей площадке в овертайме (2:1ОТ).

В другом поединке игрового дня челябинский «Трактор» в родных стенах уступил казахстанскому «Барысу» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

У хозяев на 10-й минуте отличился Ессе Виртанен, гости добыли волевую победу благодаря голам Даррена Дица (12-я минута) и Корбэна Найта (52-я).

«Барыс», ранее в текущем сезоне уже побеждавший уральцев (2:0), набрал 14 очков в десяти встречах и поднялся на вторую строчку в таблице Восточной конференции, уступая лишь «Автомобилисту» из Екатеринбурга (17 очков в 11 матчах).

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