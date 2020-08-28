ЦСКА выиграл дерби у «Спартак» и стал вторым на Кубке мэра Москвы

В столичном дерби, закрывавшем программу игр традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», ЦСКА взял верх над «Спартаком» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).
У «армейцев» дубль сделал Андрей Локтионов (голы на 28-й и 32-й минутах), по разу отличились Артём Блажиевский (4-я минута), Михаил Науменков (35-я) и Николай Голдобин (55-я).
В составе «красно-белых» шайбы забросили легионеры — финн Йори Лехтеря (8-я минута) и чех Лукаш Радил (31-я).
Благодаря этой победе ЦСКА набрал четыре очка и занял второе место по итогам турнира. «Спартак» с тремя набранными очками стал третьим на Кубке мэра. На четвёртой строчке в таблице осталось столичное «Динамо» (2 очка).
Победителем Кубка мэра Москвы впервые в истории стал подмосковный «Витязь», обыгравший «бело-голубых» в овертайме, ранее писал NEWS.ru.
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