ЦСКА выиграл дерби у «Спартак» и стал вторым на Кубке мэра Москвы

https://static.news.ru/photo/dcccd428-ea28-11ea-8509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном дерби, закрывавшем программу игр традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», ЦСКА взял верх над «Спартаком» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

У «армейцев» дубль сделал Андрей Локтионов (голы на 28-й и 32-й минутах), по разу отличились Артём Блажиевский (4-я минута), Михаил Науменков (35-я) и Николай Голдобин (55-я).

В составе «красно-белых» шайбы забросили легионеры — финн Йори Лехтеря (8-я минута) и чех Лукаш Радил (31-я).

Благодаря этой победе ЦСКА набрал четыре очка и занял второе место по итогам турнира. «Спартак» с тремя набранными очками стал третьим на Кубке мэра. На четвёртой строчке в таблице осталось столичное «Динамо» (2 очка).

Победителем Кубка мэра Москвы впервые в истории стал подмосковный «Витязь», обыгравший «бело-голубых» в овертайме, ранее писал NEWS.ru.