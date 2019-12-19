https://static.news.ru/photo/6e157cc2-22e8-11ea-b7a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В поединке лидеров Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московские «армейцы» с минимальным счётом победили в Санкт-Петербурге местный СКА — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу на 50-й минуте забросил форвард москвичей Сергей Калинин.

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отразил все 17 бросков соперника и заработал пятый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Встреча проходила на футбольной «Газпром Арене» в Петербурге и собрала на трибунах 61 810 зрителей. Это примерно на шесть тысяч человек меньше, чем было ровно год назад на аналогичной «Зимней классике» на стадионе футбольного клуба «Зенит».

Москвичам удалось прервать победную серию СКА, составившую 12 матчей, что позволяло ЦСКА вернуться на первое место в таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 37 играх. У питерцев на очко меньше, но на две проведённые встречи больше.

Третье в нынешнем чемпионате КХЛ «зелёное дерби», прошедшее в Казани под вывеской ретро-матча местного «Ак Барса», закончилось победой хозяев — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

У «барсов» отличились Виктор Тихонов (25-я минута) и Джастин Азеведо (36-я), автором единственного гола у гостей стал Тему Хартикайнен (25-я, спустя 29 секунд после шайбы Тихонова.

Казанцы продолжают единолично лидировать в общей таблице регулярного чемпионата, набрав 58 очков в 37 играх. «Салават Юлаев» опустился на пятую строчку в таблице «Востока», имея 45 очков после 40 игр.

Омский «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Финский форвард гостей Микаэль Руохомаа открыд счёт на 8-й минуте встречи, однако точный бросок Роба Клинкхаммера на 10-й минуте восстановил равновесие. А голы Сергея Широкова (37-я) и Кирилла Семёнова (за 17 секунд до финальной сирены, в пустые ворота) принесли победу «ястребам».

«Авангард» с 52 очками после 39 проведённых матчей сохраняет за собой второе место в таблице «Востока». «Сибирь» (43 очка, 37 игр) остаётся на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

Канадский форвард Брэндон Макмиллан подписал контракт с омским «Авангардом», ранее писал NEWS.ru.