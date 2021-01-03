ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит»

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Московский ЦСКА и хельсинкский «Йокерит» не выявили победителя в основное время в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В овертайме «армейцы» смогли организовать победную шайбу.

Итоговый счёт — 5:4. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве. В составе хозяев голами отметились Максим Шалунов, Андрей Светлаков (сделал дубль, его второй гол стал победным), Клас Дальбек и Максим Сорокин. За «Йокерит» дважды отличился Джордан Шредер, по одной шайбе забросили Брайан О'Нилл и Виктор Лев.

ЦСКА после 40 сыгранных матчей лидирует в Западной конференции, набрав 62 очка. «Йокерит» занимает шестое место в турнирной таблице Запада, у финского клуба 46 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий казанского «Ак Барса» Стефан Да Коста, вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко и защитник минского «Динамо» Степан Фальковский признаны лучшими игроками КХЛ в декабре. Лучшим новичком месяца стал Иван Чехович из нижегородского «Торпедо».