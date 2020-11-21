ЦСКА разгромил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

https://static.news.ru/photo/249b708e-2c23-11eb-8314-fa163e074e61_660.jpg Фото: hccska/vk.com

ЦСКА одержал уверенную победу над минским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Так, в составе московской команды один гол забил Константин Оклубов, а Марио Кемпе и Брендан Лайпсик оформили по дублю. Гол в составе «Динамо» забил Брэндон Козун.

ЦСКА по-прежнему возглавляет Западную конференцию КХЛ. Клуб из Минска находится на пятой позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что в матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА в Нижнекамске одержал победу над местным «Нефтехимиком» — 4:2.

Первый период закончился вничью: на шайбу Александра Попова хозяева ответили голом Андрея Чивилёва. Во втором периоде отличились Кирилл Максимов и Андрей Светлаков.