ЦСКА по буллитам обыграл «Барыс» в Нур-Султане

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» на своём льду в Нур-Султане в серии послематчевых буллитов уступил московским «армейцам» — 1:2Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).
В основное время на точный бросок Никиты Михайлиса (33-я минута) москвичи ответили голом Александра Попова (58-я).
Серия послематчевых бросков затянулась до шестой попытки с каждой стороны, и победу «красно-синим» принёс гол Константина Окулова.
После победы в предыдущем поединке в Хабаровске над «Амуром» ЦСКА возглавил турнирную таблицу чемпионата КХЛ, ранее писал NEWS.ru.
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