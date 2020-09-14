ЦСКА по буллитам обыграл «Барыс» в Нур-Султане

Фото: Хоккейный клуб "БАРЫС" / Нур-Султан/vk.com

Новосибирская «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке совершила суперкамбэк, отыграв за десять минут третьего периода три шайбы у рижского «Динамо», и вырвала победу в овертайме — 4:3ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).

В основное время у рижан отличились Даниелс Берзиньш (24-я минута), Зак Митчелл (31-я) и Янис Якс (36-я). Хозяева площадки ответили дублем Юусо Пуустинена (голы на 50-й минуте и за 58...