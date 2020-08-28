ЦСКА обыграл «Спартак», но чемпионом не стал: лучшим оказался «Витязь»

В заключительном матче предсезонного Кубка мэра Москвы по хоккею ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 5:2. Однако эта победа не смогла принести «армейцам» первое место.

В составе «красно-синих» дважды забил Андрей Локтионов, ещё по одной шайбе — Артём Блажиевский, Михаил Науменков и Николай Голдобин. У «красно-белых» выделиться сумели Йори Лехтеря и Лукаш Радил.

Победителем турнира стал подольский «Витязь», который обошёл другие команды во всех трёх играх.

NEWS.ru подготовил фото самых ярких моментов последней встречи.

Стоит отметить, что 2 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Матч открытия состоится между ЦСКА и казанским «Ак Барсом». На следующий день «Спартак» проведёт игру с ярославским «Локомотивом».