ЦСКА обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги ЦСКА обыграл СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

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Московский ХК ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в матче чемпионата КХЛ сезона-2022/23. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

На 28-й минуте Марат Хуснутдинов вывел вперед гостей из Санкт-Петербурга. Результативные передачи записали на свой счет Никита Камалов и Никита Гусев.

Хозяева переломили ситуацию в третьем периоде. На 43-й минуте Константин Окулов сравнял счет, а на 49-й минуте оформил дубль. В обоих случаях ему ассистировали Владислав Каменев и Сергей Плотников. На 58-й минуте Максим Соркин забросил третью шайбу ЦСКА с передачи Владимира Брюквина.

ЦСКА набрал 57 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. В активе СКА 73 очка и первая позиция.

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